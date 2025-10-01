Una sostanza caustica ha ucciso Scarpa 

Morto per aver assunto una sostanza caustica. È quanto emerso dall’autopsia compiuta ieri dal medico legale Francesco Serra sul corpo di Mario Scarpa, il 53enne sassarese deceduto lo scorso venerdì in via Carlo Felice, nella zona di Serra Secca. Secondo quanto appurato l’uomo, gestore di un nightclub a Predda Niedda, ha perso la vita per “insufficienza cardiorespiratoria per edema della glottide e ulcerazioni del tratto esofageo”. Conseguenza dell’aver bevuto o mangiato una sostanza corrosiva che però, al momento, non si sa ancora quale sia.

L’esame disposto dalla pm Lara Senatore, ha confermato quanto ipotizzato in un primo momento nella giornata del decesso. Il 53enne era stato trovato agonizzante sul marciapiede davanti a un palazzo della via prima delle sette del mattino e i soccorsi del 118 intervenuti avevano appurato che sulla bocca dell’uomo si trovavano delle macchie rossastre. E se l’anatomopatologo ha dato una risposta sulle cause della scomparsa resta ancora da capire perché Scarpa, arrivato in zona intorno alle sei con la sua Mercedes, sia entrato in una palazzina senza problemi per poi uscirne ormai prossimo alla morte. Le indagini condotte dalla squadra mobile, e dal dirigente Michele Mecca, su ordine della procura, dovranno appurare se l’imprenditore abbia assunto la sostanza in modo volontario, magari per errore, o se sia successo qualcos’altro nel periodo di tempo in cui è scomparso alla vista. In questura sono state già sentite diverse persone, inclusa una che avrebbe visto il sassarese prima di cadere a terra.

