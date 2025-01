Una soluzione per chi è rimasto senza medico di famiglia 

Al via il servizio Ascot a Sant’Anna Arresi: da domani i cittadini del paese avranno a disposizione un medico alternativo per sopperire la mancanza del medico di base in paese.

A comunicarlo con soddisfazione è il sindaco del paese Paolo Dessi, «Grazie alla disponibilità di diversi medici del territorio, sarà possibile garantire un servizio ambulatoriale di 18 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, dal lunedì al mercoledì al mattino mentre il giovedì e venerdì al pomeriggio». Si tratta di medici che hanno risposto al bando della Asl del Sulcis nell’ambito del progetto Ascot (acronomo di ambulatori straordinari di comunità territoriale». Il medico sarà operativo presso la sede della guardia medica in via Cesare Battisti e garantirà prestazioni mediche, visite urgenti, rinnovo specifici piani terapeutici, raccolta di fabbisogno domiciliare (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate, certificati di malattia e altro). «Si tratta di un importante risultato - prosegue Dessì – sottolineo l’impegno della Asl nel monitorare l’andamento del servizio e nell’apportare eventuali integrazioni, qualora necessario e nel caso in cui non fosse possibile individuare un medico dedicato per l’ambulatorio del paese». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA