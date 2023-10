«Una soluzione immediata per i Rom» 

Il Comune, l’Asl e alcune associazioni di volontariato velocemente, forse nel giro di qualche ora, dovrebbero dare una sistemazione provvisoria e dignitosa alla comunità Rom che dopo l’incendio scoppiato qualche giorno fa in via Rockefeller ha dovuto lasciare i locali fatiscenti di proprietà comunale dove alloggiavano da molti anni. E’ emerso nel corso di una riunione convocata dal sindaco Massimiliano Sanna e alla quale hanno partecipato il prefetto Salvatore Angieri, l’amministratore straordinario della Provincia Massimo Torrente, i rappresentanti della ASL, associazioni di volontariato e gli assessori comunali Carmen Murru, Maria Bonaria Zedda, Simone Prevete e Antonio Franceschi, dirigenti e funzionari comunali. «Abbiamo ragionato sulle soluzioni per questa emergenza – spiega il sindaco Massimiliano Sanna - Subito dopo l’incendio abbiamo assicurato un rifugio e un sostegno immediato alla comunità Rom. Oggi siamo impegnati a trovare una soluzione per la loro sistemazione temporanea che potrebbe essere definita nelle prossime ore. Stiamo lavorando a una soluzione a più lungo termine». Particolare attenzione «è stata rivolta a una soluzione dignitosa, attenta ai diritti dei minori e capace di favorire l’integrazione dei Rom». Il prefetto Angieri ha raccomandato «una soluzione rispettosa della legge e delle regole del la collettività». ( a.m. )

