Una sola Rsa per tutta la provincia 

«Gli anziani del Medio Campidano sono costretti a fare il giro della Sardegna alla ricerca di posti letto nelle Rsa: è una vergogna», denuncia Alberto Urpi, sindaco di Sanluri e consigliere regionale di Sardegna al Centro 2020. Con i colleghi Peru e Tunis, Urpi ha presentato un’interrogazione alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi: «Nella nostra Provincia – ricorda – c’è una sola Residenza sanitaria assistenziale, inaugurata nel 2025 a Villacidro, con una dotazione complessiva di 80 posti letto. Una miseria rispetto alle necessità, ne occorrono almeno il doppio”.

La carenza

A raccontare il bisogno di nuove strutture sono i numeri forniti dalla stessa Asl 6 lo scorso gennaio. Gli 80 posti disponibili sono così distribuiti: 4 per un letto che necessita di un alto livello di assistenza medica, specifico per pazienti con problemi respiratorie; 26 per i non autosufficienti gravissimi; 37 per demenza e Alzheimer; 13 per persone bisognose di trattamenti di lunga degenza sanitaria e riabilitativa. «È inammissibile e insopportabile – incalza Urpi – che il Medio Campidano, con circa 100mila abitanti, tra i territori della Sardegna più colpiti dallo spopolamento e dall’invecchiamento della popolazione, debba misurarsi con un’offerta minima di servizi socio-assistenziali continuativi. Che l’offerta debba essere rafforzata al più presto è evidente: sono sufficienti le tante richieste dei familiari di persone che necessitano di ricovero assistito. Ne va di mezzo la qualità della vita delle famiglie e la tenuta delle comunità locali».

Viaggi forzati

Per un territorio sguarnito i disagi sono soprattutto legati al bisogno di rivolgersi a strutture extraterritoriali, sparse nell’Isola. «Già solo capire quali siano sono i criteri per essere accolti in queste strutture è un’impresa», osserva Giovanni Soro, familiare di una persona che ha trovato un posto letto solo a Sassari. Lui vive a Villacidro: «Ci sono liste d’attesa? L’ho domandato ma non ho avuto risposta. Intanto devo viaggiare. Ho chiesto il trasferimento della paziente. Non c’è posto. Altro non so».

«I posti letto sono davvero pochi», spiega la direttrice della Rsa di Villacidro, Anna Lisa Spina: «Non siamo l’eccezione. A volte da noi arrivano ospiti di altre province, capita anche l’inverso. L’impegno è soddisfare le legittime necessità di salute di tutti».

«Non è un privilegio»

Le conseguenze sono tante, come l’intasamento dei pronto soccorso e dei reparti di Medicina, dove i pazienti con malattie croniche aumentano.

«Questa battaglia – conclude Urpi – mi sta profondamente a cuore: il ricovero in una Rsa non può essere un privilegio. La Regione si attivi per una programmazione integrativa: queste persone meritano di trovare accoglienza, assistenza e dignità, non di spostarsi lontano da casa per le cure che spettano a tutti. Si tratta di salute pubblica. La realizzazione del nuovo ospedale è lontana, il bisogno è immediato. Non possiamo fare a meno delle Rsa».

