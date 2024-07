Una sola missione nel cuore 

Tortolì si scopre sempre più cardioprotetta. C’è un defibrillatore ogni 1.380 abitanti. L’ottavo dispositivo salvavita è stato installato venerdì sera sulla parete dell’edicola Muceli, lato viale Arbatax. Un punto trafficato, nel cuore del quartiere di Zinnias, che l’Avis ha individuato per mettere a dimora lo strumento. Uno degli otto, installato nella chiesa di Sant’Andrea lo scorso febbraio, è stato donato dal comitato Santa Rita. I defibrillatori possono salvare la vita a chi è colto da un arresto cardiaco improvviso, ma l’incremento di dispositivi sul territorio dev’essere accompagnato dalla formazione. Che a Tortolì sta prendendo piede: «Ci sono già 100 persone abilitate all’utilizzo del defibrillatore», puntualizza Luca Russo, presidente della sezione cittadina dell’Avis.

La campagna

Nell’anno in corso è la terza installazione. La prima risale al 4 gennaio quando la sezione Avis aveva montato un dispositivo (donato da un imprenditore locale) al bar Melody, in viale Pirastu, tra il quartiere di Monte Attu e l’ingresso ovest della cittadina. Quel giorno era stato reinstallato nella sua teca della parete esterna del Comune anche il defibrillatore rubato tre mesi. Il defibrillatore era stato acquistato in memoria di Beatrice Ubaldi, l’insegnante investita a novembre 2022, era ritrovato due mesi dopo dai carabinieri della stazione di Tortolì. La mappa è completata dai dispositivi installati nell’ambulatorio della guardia medica di via Monsignor Virgilio, al bar Star 1 di via Lungomare, alla Sughereta e quello stagionale al bar Le Mimose di Orrì. L’Avis prosegue nella sua attività di cardioprotezione del territorio. «Sette defibrillatori installati da noi e uno del comitato Santa Rita - dice Russo - sono numeri importanti. Ora inseguiamo l’ottavo dispositivo: è al vaglio un’area a cui destinarlo». All’acquisto del defibrillatore hanno contribuito in maniera determinante anche i commercianti di Zinnias.

Gli interventi

Presenti, oltre ai militi di Avis, gli assessori comunali Irene Murru (Servizi sociali) e Fausto Mascia (Protezione civile). «L’impegno di Avis è una gran cosa. È importante coinvolgere più persone - afferma Murru - a frequentare i corsi perché se dovesse servire è fondamentale saperlo usare».

