Una sola lista per le elezioni? Il dibattito è in corso  

«Sento il dovere di riproporre ai vari gruppi elettorali ed in particolare a tutti i miei paesani l'utilità di una sola lista che comprenda le migliori energie della nostra comunità”. Carmelo Mercenaro ritorna al punto di partenza, cogliendo il fatto che alle elezioni comunali a Calasetta mancano ancora 8 mesi. C’è tutto il tempo per affrontare dibattiti alla ricerca di sinergie e soprattutto sintesi. «Non solo perché non vi sono le condizioni numeriche per la formazione di più liste - dice Mercenaro - ma soprattutto quelle legate alla competenza , alla capacità realizzativa, al tanto tempo da dedicare al bene comune. A mio parere i calasettani devono chiedere a gran voce la realizzazione di opere, porto , strade e infrastrutture; di servizi, in particolare quelli legati alla sanità, ma non solo; anche un clima unitario tra la gente che favorisca il dialogo e la pacificazione. A mio parere, sono questi i presupposti per il futuro sviluppo». Sull’argomento ritorna a parlare anche la sindaca Claudia Mura: «Ritengo la proposta meritoria di attenzione. Io stessa che condivido il metodo, mi dichiaro pronta a fare otto passi indietro se mi facessero notare che sono elemento di disturbo per il dialogo teso alla formazione di una lista unitaria. Governare non è facile, e Calasetta non è una realtà che merita la frammentazione politica». (s. g.)

