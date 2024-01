Una sola corsia sulla 293: la protesta del sindaco Spiga 

Sono trascorsi circa cinque anni, dall’incidente che ha costretto l’Anas al restringimento di un tratto della Statale 293. Nel sinistro erano andate distrutte le barriere di protezione di un ponte, situato al chilometro 25, che collega Vallermosa con Siliqua. L’impossibilità di risistemare i guardrail in breve tempo ha costretto i tecnici alla riduzione della carreggiata, portandola a una sola corsia ma, a causa del grande volume di traffico e della mancanza di rispetto della segnaletica, peraltro ben presente, la tragedia è sempre in agguato. Si tratta di una strada molto importante, collega il Sulcis con il nord Sardegna, con il continuo passaggio di molti mezzi pesanti. Oltre ai disagi per il rallentamento, il problema reale rimane l’inosservanza della segnaletica che stabilisce la precedenza.

I disagi maggiori li subiscono i residenti della borgata di Tuvoi, che vivono a ridosso della Statale: per loro, ogni giorno, è una roulette russa. Francesco Spiga, sindaco del paese, da anni si batte per far ripristinare quelle poche decine di metri: «Assurdo - dice - che la Statale 293 sia ancora in queste condizioni. Abbiamo scritto e sentiamo spesso i vertici di Anas, riferiscono che il progetto di ripristino è pronto. Ma saremo soddisfatti solo con l’inizio dei lavori. Abbiamo chiesto che, quando partiranno, sia predisposta una viabilità alternativa, per non penalizzare i residenti di Tuvoi. Continueremo a stare addosso ad Anas, il problema è diventato insostenibile».