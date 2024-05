«Una sola Chirurgia pediatrica, per i bambini attese lunghissime»  

Per un’operazione di ernia inguinale o una fimosi, ad esempio, un bambino sardo deve aspettare oltre un anno. E in qualsiasi zona dell’Isola viva, deve essere ricoverato a Cagliari, perché soltanto qui – al Brotzu – esiste la Chirurgia pediatrica. Il quadro, drammatico, lo descrive il primario del reparto, Luigi Mascia, che è anche il segretario regionale del sindacato di medici Cimo.

Dottore, cosa succede?

«Succede che siamo gli unici in Sardegna, e ci dobbiamo far carico di tutti i piccoli pazienti. Noi siamo in nove, pochi, e non ho neppure gli anestesisti, i ferristi, gli infermieri di sala per lavorare dodici ore al giorno come vorrei. Se operassimo dalle 8 alle 20 riusciremmo a recuperare, invece operiamo dalle 8 alle 14, e non c'è notte in cui non capiti un'urgenza, che spesso ci arriva in elicottero, da centinaia di chilometri di distanza».

Dunque, liste d’attesa lunghissime.

«Ovviamente le urgenze sono garantite 365 giorni all’anno h 24, ma per l’attività d’elezione arriviamo anche a 15 mesi, per patologie diciamo “banali”. Ma è comunque troppo, perché i bambini e i loro genitori soffrono. Ed è veramente frustrante doverci giustificare come se fosse colpa nostra, giustamente una mamma non capisce perché suo figlio deve aspettare un anno per un intervento. Nel 2008 lavoravo al Santissima Trinità, e c'erano tre Chirurgie pediatriche, oltre Cagliari, a Iglesias e a Sassari. Nonostante ci fossero molti più bambini rispetto a oggi, nessuna delle tre aveva liste d’attesa».

Oggi le attese sono per tutto.

«Sì, ormai il Brotzu è sovraccarico, perché le altre strutture non funzionano. Per dire, la rete ortopedica: hanno chiuso il Marino e si sono persi 64 posti letto. Carbonia e Iglesias hanno chiuso all’urgenza, Oristano fa solo attività nelle ore diurne, Nuoro ha chiuso, Olbia è in crisi, Lanusei idem. Tutto il carico della traumatologia regionale ricade su Cagliari e Sassari. Noi abbiamo i pazienti nei corridoi e negli altri reparti, le fratture di femore, invece di aspettare 48 ore, magari devono attendere cinque giorni. Anche gli hub vanno in crisi se non funzionano gli spoke».

Com’è che la macchina si inceppata?

«Sono stati commessi errori di programmazione. Ai tempi della Dirindin, vent’anni fa, si diceva che c’erano troppi medici e posti letto. Io, voce fuori dal coro, vedevo la situazione del mio sindacato, con un’età media elevata e una prospettiva di inizio di desertificazione degli ospedali di lì a cinque anni. E soprattutto, poiché la nostra carriera è come quella degli artigiani, cioè impariamo da un maestro con un lungo iter, facevo notare che ce ne saremmo andati tutti assieme e si sarebbe spezzata la catena della conoscenza. Non si è fatto niente, la sanità è stata considerata solo un costo».

Poi non ci sono più giovani che vogliono fare i chirurghi.

«Noi abbiamo fatto un concorso, e adesso ne assumeremo tre. Bisogna anche fare da talent scout, recuperare tutti quelli che sono fuori, applicare la legge sugli specializzandi che possono lavorare in autonomia, riconoscere le lauree prese in Bulgaria e Romania. Poi c'è il fatto che negli altri Paesi europei sono pagati molto di più: sono 16mila i medici italiani che sono andati all'estero. E al Brotzu, medici e infermieri hanno stipendi più bassi dei colleghi delle Asl».

Cosa consiglierebbe al nuovo assessore?

«Di non distinguere l’attività sanitaria dal tessuto sociale. La Sardegna è povera, ha un territorio molto esteso, una rete stradale penosa, un numero di abitanti uguale alla Liguria, ma se importiamo “modelli” di altre regioni, le cose non funzionano. Ogni ospedale deve avere una sua mission: prendiamo quello di Lanusei, non può essere sempre in difficoltà. In Ogliastra ci vantiamo di avere i centenari, ma tra poco non vivranno nemmeno i cinquantenni. Non hanno medici di base, non hanno pediatri».

Chi sta male cosa fa?

«Va al Pronto soccorso a Cagliari o a Sassari. E lì magari spera che gli facciano una Tac, gratuitamente, perché non si può permettere di pagarla. La gente è disperata perché non si può curare, e questo è di una gravità immensa. La prima cosa è garantire i livelli essenziali di assistenza ovunque, facile farlo negli hub, ma gli hub non possono fare anche gli spoke. Perché se si parla di un’atresia intestinale è corretto che ce ne occupiamo noi, ma magari togliere dall’esofago di un bambino un orecchino che ha ingoiato si potrebbe fare nel territorio».

