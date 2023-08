Una società veneta renderà green il Municipio e la scuola 

Via libera al progetto esecutivo per l’efficientamento energetico della scuola primaria e del Municipio con la contestuale realizzazione di una microrete per la distribuzione di energia autoprodotta. Un intervento da 1,8 milioni di euro reso possibile grazie all’accordo tra il Comune e la società veneta City Green Light. Lo strumento individuato è quello del project financing che consentirà di reperire risorse private per la realizzazione dell’opera. Una soluzione già adottata in passato per la costruzione della piscina comunale.

Nel 2018, il Comune di Dolianova ha ottenuto un finanziamento dalla Regione di circa un milione di euro per la riqualificazione di tre immobili (scuola primaria, scuola secondaria e Municipio). Dal progetto sono state recentemente escluse le scuole medie che hanno ottenuto un finanziamento separato di 2,6 milioni di euro dal Pnrr. Nei due edifici rimasti (scuole primarie e Municipio) sono previsti interventi di risparmio energetico (sostituzione infissi, cappotto termico e adeguamento dell’impianto di riscaldamento), generazione di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici con accumulatori) e l’ottimizzazione degli impianti termici (eliminazione delle caldaie a gasolio e installazione di pompe di calore alimentate dall’energia autoprodotta), una microrete di distribuzione.

La manutenzione sarà affidata alla City Green Light che riceverà dal Comune un canone annuo per i prossimi 16 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro il 2024.

