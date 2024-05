Una società di Assemini avrà in gestione il parco di Santa Greca 

La gestione del parco comunale Santa Greca di Decimomannu? Se l’aggiudica la società di Assemini Plus service srl, unica partecipante alla gara. L’appalto avrà durata di due anni, eventualmente rinnovabili per un’ulteriore annualità, a fronte dei quali la società dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di 10mila euro. Un iter che è durato svariati mesi e che consente, con la sua chiusura, di garantire il servizio pubblico almeno per i prossimi due anni.

Contestualmente arriva la programmazione delle iniziative ricreative e culturali previste per la stagione estiva al parco. In particolare, tra giugno e agosto, verranno organizzati: una serata di premiazione per le eccellenze decimesi, tornei di carte e giochi da tavolo, spettacoli e intrattenimento per bambini e ragazzi nonché cene a tema. Infine una serata dedicata al barbecue come già sperimentato lo scorso anno.

Tutte le iniziative verranno coordinate dal Comune in collaborazione con le associazioni culturali, sportive e religiose: queste dovranno manifestare il loro interesse comunicandolo attraverso i canali istituzionali. Le stesse avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell’iniziativa entro un limite preventivamente determinato: si va dai 250 euro per i tornei di carte e giochi da tavolo fino agli 800 euro per la serata barbecue, passando per i 500 euro previsti per l’intrattenimento dei più giovani e i 700 euro dedicati alle cene a tema.

