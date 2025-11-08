Una sinfonia di stelle a Cagliari Da Yuja Wang a Grigorij Sokolov 

Direttori di prim’ordine (Donato Renzetti), solisti di fama internazionale (Yuja Wang o Grigorij Sokolov), stelle del panorama musicale sardo (Paolo Fresu), orchestre ospiti: si avvertiva l’aria delle grandi occasioni ieri mattina al Teatro Carmen Melis in occasione della presentazione della Stagione concertistica 2026 del Teatro Lirico di Cagliari, condotta col consueto brio dal sovrintendente Andrea Cigni affiancato sul palco da Lorenzo Del Pecchia, da qualche settimana segretario artistico dell’ente musicale cagliaritano.

Il presidente Zedda

In apertura, il sindaco Massimo Zedda - rientrato nel ruolo di presidente della Fondazione a seguito delle dimissioni di Mario Marchetti - nel ringraziare i lavoratori del Lirico per l’impegno nel realizzare spettacoli di qualità, ha posto l’accento sull’importanza «di restituire alla città gli spazi dell’Anfiteatro Romano, debitamente organizzati per proporre eventi musicali e culturali di livello», con un breve cenno alle sfide che attendono le Fondazioni lirico-sinfoniche italiane alla vigilia della riforma normativa portata avanti dal governo.

L’avvio

Scorrendo i titoli in cartellone, si percepisce la nuova rotta imboccata dal Teatro: soddisfare i gusti degli habitué strizzando nel contempo l’occhio alle nuove generazioni con una proposta artistica variegata e di ampio respiro. Si comincia, il 9 e 10 gennaio, con la più celebre e amata Sinfonia di Beethoven, la Nona, affidata alla bacchetta di Donato Renzetti, nome caro al pubblico di Cagliari. Altri capolavori del sinfonismo di tutti i tempi sono previsti il 6 e 7 febbraio (serata dedicata a Mendelssohn con, tra i brani, la Terza Sinfonia “Scozzese”, protagonista al violino Kim Bomsori), il 13 e 14 febbraio con la magnetica Seconda Sinfonia “Resurrezione” di Mahler diretta da Pietari Inkinen, mentre il 3 e 4 aprile (fuori abbonamento, al Teatro Carmen Melis) sarà la volta dello Stabat Mater di Haydn seguito, il 2 e 3 ottobre, dal Requiem di Mozart, composizione definita dal Del Pecchia «fonte di pace interiore al termine di ogni ascolto».

Sorpresa

Il 27-28 marzo, la prima, grande sorpresa per i frequentatori del Teatro: Paolo Fresu («trombettista famoso in tutto il mondo, vanto per la Sardegna e per l’Italia che fa musica», ha evidenziato Cigni) per la prima volta in carriera dialogherà con l’Orchestra del Lirico, per la direzione di Paolo Silvestri, nello spettacolo “Inheritance”. Il concerto è presentato così: «l’incontro di linguaggi differenti che coniuga il jazz e la musica contemporanea con le tradizioni musicali popolari di tutto il mondo, impreziosito dalla partecipazione di prestigiosi ospiti solisti quali Antonello Salis, Elena Ledda, Roberto Cipelli, Tino Tracanna, Attilio Zanchi, Ettore Fioravanti, Bebo Ferra, Paolino Dalla Porta, Stefano Bagnoli, Alessio Atzori». Ma non finisce qui. La platea del Carmen Melis, animata da appassionati e intenditori, ha sussultato all’elenco delle star di livello mondiale presenti a Cagliari nel 2026, a partire dal virtuoso del violino Maxim Vengerov, che il 23 gennaio, ventitré anni dopo l’ultima apparizione al Lirico, eseguirà pagine di Schubert, Šostakovič e Brahms accompagnato al pianoforte da Polina Osetinskaya. Ancora, il grande Michail Pletnëv, pianista, direttore e compositore russo che frequenta abitualmente i principali teatri mondiali, il 15 e il 16 maggio, torna al Lirico per eseguire Rachmaninov sotto la direzione di Ryan McAdams.

Stelle

Stella tra le stelle, il 3 settembre l’affascinante pianista cinese Yuja Wang («spacca letteralmente il pianoforte», ha scherzato Andrea Cigni) si esibirà con la Mahler Chamber Orchestra in un’unica, imperdibile serata sulle note di Copland, Barber, Dukas e Prokof’ev. Completano il cartellone la serata Verdi-Wagner del 8-9 maggio, direttore Nicolò Umberto Foron, e l’esibizione, il 4 giugno, del The King’s Singers, strepitoso ensemble vocale britannico a cappella alla prima esperienza a Cagliari. Gran finale col genio del pianoforte Grigorij Sokolov, il cui recital (il programma, come da sua abitudine, resterà segreto fino al prossimo gennaio) chiuderà la Stagione il 20 novembre.

Il futuro

Alla conclusione della presentazione, il sovrintendente Cigni ha chiamato a sorpresa sul palco il giovanissimo Mattia, abbonato diciannovenne dalle idee chiare: «Da tanto tempo a Cagliari non si vedevano un programma concertistico così allettante e un ventaglio di nomi di tale levatura».

Il pubblico del futuro promette bene. (f. a.)

