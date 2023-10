Una sindaca nel mirino  

«Ennesima lettera anonima… mi dimetto quando mi ammazzate». Così la sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda annuncia, su Facebook, la missiva arrivata a casa sua. Parla di ennesima lettera anonima perché, a febbraio, qualcuno aveva abbandonato foglietti diffamatori e intimidatori sotto la sua auto e sul portoncino di casa. Ora questa missiva per la quale la prima cittadina ha presentato denuncia. «Una lettera», così la descrive, «denigratoria, “sporca” che punta a ledere la mia immagine come persona. Una lettera con illazioni che entra nel mio privato con l’obiettivo di farmi del male». E, dopo essersi rivolta ai carabinieri, Fadda racconta su Facebook l’accaduto: «A qualcuno disturba proprio il mio operato, il modo di fare e di essere e non piace che non abbia mai perso tempo per lavorare e vivere contemporaneamente la mia vita da persona semplice, umana come d’altronde ognuno fa».

Le indagini

E ora Fadda chiede a gran voce che vengano individuati il responsabile (o i responsabili) di questi messaggi anonimi. «Riguardo a quello che è successo a febbraio, i carabinieri mi hanno detto che le indagini sono ancora in corso». L’unica cosa che, per il momento, i militari dell’Arma si lasciano sfuggire. Ma girano voci secondo le quali avrebbero trovato prove che potrebbero servire a inchiodare l’anonimo molestatore. «Per il momento, io non so niente. Nei mesi scorsi mi sono anche rivolta alla prefettura e attendo di vedere che cosa accadrà».

Le motivazioni

La sindaca sembra nel mirino di qualcuno. Per quale ragione? «Stanno tentando di distrarmi dal mio lavoro. E stanno ottenendo l’effetto contrario: non ho alcuna intenzione di mollare. Anzi, queste cose mi danno ancora più voglia di continuare ad andare avanti». Sempre più frequentemente si parla di una sua candidatura alle prossime elezioni regionali: potrebbe essere per questo che è finita nel mirino di qualcuno? «Francesca Fadda», risponde parlando di sé in terza persona, «è una che potrebbe disturbare la carriera politica di altri. Il suo è un nome che non piace alla vecchia politica, a quella politica fatta di favori e non di attenzione verso i cittadini. Non lo dico io, lo dicono i maresi e anche chi vive nei dintorni. E non abbiamo finito: ora stanno per partire appalti per 12 milioni di euro».

Il passato

Niente di nuovo, comunque, spiega la sindaca: prima di lei nel mirino era finito il padre, storico sindaco, per quattro consiliature, di Maracalagonis. «Per venticinque anni», racconta, «ha ricevuto letture di minacce, di insulti. Gli hanno dato del ladro, sono entrati nella sua vita privata, hanno fatto scritte sui muri. Purtroppo», sospira, «allora non c’erano gli strumenti per individuare i responsabili. Ora, invece, gli inquirenti hanno maggiori possibilità di scoprire l’autore di certi gesti».

Il racconto

Nonostante sia bloccata a casa da un paio di giorni per una fastidiosa influenza, Fadda non si mostra minimamente intimidita. E, anzi, nel post sul Facebook, arriva a sbeffeggiare l’autore della lettera. «Caro anonimo», scrive, «potresti però rinfrescare grammatica e le buone maniere oltre a fare un corso di informatica perché il carattere è abbastanza antico su Word». E, ripresi i panni della sindaca, conclude: «Un gesto vile e meschino che non fermerà il mio impegno politico e l’azione amministrativa a sostegno del mio territorio, per il bene dei cittadini e dell’intera comunità di Maracalagonis».

