Una sigaretta elettronica fa scattare l’allarme bomba 

Apprensione ieri mattina in via Oristano, davanti a un hotel: gli artificieri dei Carabinieri sono intervenuti per verificare il ritrovamento di un oggetto sospetto sotto un’auto. Dalle segnalazioni sembrava essere un grosso petardo inesploso. dalle successive verifiche degli esperti si è invece capito che era una sigaretta elettronica, probabilmente buttata da qualcuno poiché danneggiata.

Precauzionalmente la strada è stata chiusa per consentire agli artificieri di operare in sicurezza. Presente anche un’ambulanza del 118, come previsto in questi casi. L’intervento è stato rapido e una volta stabilito che si trattava di un falso allarme la situazione è tornata alla normalità.

