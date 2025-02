Una sfilata in memoria del dj Ale 

Il grande appuntamento col Carnevale nel Sarrabus è in programma il 9 marzo a Villaputzu. L’evento, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione col Comune, richiama ogni anno migliaia di visitatori.

La sfilata dei carri allegorici e delle maschere si snoderà lungo la via Nazionale a partire dal primo pomeriggio, mentre il cuore pulsante della festa, al termine della sfilata, sarà piazza Leonardo Da Vinci con musica, balli e degustazione di zeppole.

L’evento, come negli ultimi anni, è dedicato ad Ale Massessi, il giovane dj di Villaputzu scomparso alle fine del 2021 che ogni anno organizzava il Carnevale con infinita passione. Da parte del Comune di Villaputzu il contributo arriva anche attraverso la concessione a titolo gratuito all’associazione Turistica Pro Loco – come viene riportato nella delibera di Giunta – della piazza Da Vinci e delle transenne da utilizzare per la chiusura del traffico nelle vie interessate. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA