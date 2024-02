Una sfilata di carnevale letteraria: i bimbi leggono i romanzi 

Libri e maschere per il carnevale dei bambini. È una sfilata particolare quella che venerdì coinvolgerà circa 500 alunni e insegnanti, dell’istituto comprensivo 2 Maria Lai. Una “sfilata letteraria” che partirà dal parco Matteotti alle 10 e che percorrerà poi le vie Marconi, Porcu, Martini, Garibaldi, piazza Santa Maria e viale Colombo.

Nel percorso gruppi di bambini accompagnati da un insegnante, si staccheranno dal corteo per regalare ai passanti brevi letture tratte dai libri o per andare a leggere nelle attività commerciali e anche nella sala consiliare del Comune. Il progetto è nato per coniugare l’amore per la letteratura per l’infanzia con uno dei momenti dell’anno preferiti dai bambini: il carnevale.

«Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, ma anche due classi della secondaria di primo grado guidati dai loro insegnanti», spiega la professoressa Elisabetta Fois, «hanno scelto di “entrare dentro” un albo illustrato o un testo di narrativa, a partire dai classici sino alle più recenti novità editoriali. Il punto di partenza, quindi, è sempre la lettura per il piacere di leggere, la condivisione in gruppo delle storie, a cui si aggiunge l’elemento giocoso del travestimento e della preparazione delle maschere». (g. da.)

