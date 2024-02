Una sfida online tra chef per partecipare al Girotonno 

Inventare una ricetta a base di tonno rosso di Carloforte, postare la foto sul sito del Girotonno e racimolare "like" per guadagnare il primo posto e poter arrivare alla sfida internazionale rappresentando i colori italiani.

Da quest’anno tutti potranno provare a salire sul palco della Tuna Competition e vincere il titolo di Campione italiano Girotonno 2024: è un nuovo contest aperto agli chef professionisti che potranno lanciare on line la proprio idea di piatto gourmet a base di tonno. Le ricette saranno votate da due giurie, quella popolare composta da tutte le persone che lasceranno un like sui social, e la giuria tecnica, composta invece da esperti del settore. Alla fine del contest saranno selezionate quindi due ricette, la proposta a base di tonno rosso che otterrà il maggior numero di voti popolari e la ricetta più votata dalla giuria tecnica: i due chef entreranno di diritto a far parte della squadra italiana e parteciperanno alla Tuna Competition, la gara culinaria in cui si sfidano gli chef provenienti da tutto il mondo.

Quest’anno la kermesse è arrivata alla ventesima edizione e si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno, riproponendo la formula che ha contribuito al successo del Girotonno. A dimostrazione di quanto Carloforte sia sempre più legata al tonno e alla sua tradizione secolare, nei giorni scorsi il giornale britannico The Guardian ha dedicato un servizio alla Tonnara di Carloforte, citandola come esempio di pesca sostenibile e legata all’antica tradizione del 1600.

