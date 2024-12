Una sfida da urlo stasera all’Olimpico tra Lazio e Napoli 

La settimana di Coppa Italia si chiude stasera con il big match tra Lazio e Napoli, in programma alle 21 allo stadio Olimpico di Roma.

Qui Napoli

Un attacco nuovo di zecca con Simeone al centro e Raspadori che parte alle sue spalle nella posizione di trequartista, per poi farli colpire assieme in area. È questa l'opzione che il tecnico del Napoli Conte vuole vedere alla prova oggi. Vuole risposte dalla panchina, in particolare da quei giocatori che hanno avuto fin qui poco spazio e ai quali si chiedono garanzie all'altezza dei titolari che hanno fin qui trascinato gli azzurri al primo posto in classifica. Vuole soprattutto risposte forti in attacco, cercando anche un nuovo Napoli, che sappia segnare di più dopo i due successi risicati, per 1-0, ottenuti contro Roma e Torino. Raspadori dovrà contenere l'avvio dell'attacco avversario, dialogando bene col centrocampo, mentre Simeone cerca il secondo gol della stagione dopo quello segnato alla seconda giornata contro il Bologna. Ma la partita di oggi è un test per tutta la panchina azzurra, a partire da Neres, che si è fatto notare per alcuni contropiedi nel finale degli ultimi match, ma anche per Ngonge, che dà molto in allenamento ma che in campionato non è ancora riuscito a ritagliarsi spazi adeguati.

Qui Lazio

L'avversario è il peggiore che potesse capitare in questo momento, ma la Lazio è pronta a cercare l'impresa contro il Napoli capolista per approdare ai quarti di finale di Coppa Italia. Un impegno importante per la truppa di Baroni, reduce dal pari contro il Ludogorets in Europa League e dalla sconfitta contro il Parma in campionato ma che, per stessa ammissione del tecnico, ci tiene «a far bene in questa competizione, la squadra ha lavorato con attenzione e voglia. Giochiamo contro la prima in classifica, meritatamente, e sarà una bella partita, contro una squadra di altissimo livello, solida e complicata da affrontare per tutti. Siamo pronti. Sarà un test importante perché vogliamo misurarci con questo tasso di difficoltà», le parole dell'allenatore laziale che chiede ai suoi una prova di carattere per testare, ancora una volta, il livello raggiunto dalla sua Lazio e per stabilire quanto manca per colmare il gap dalle più forti.

