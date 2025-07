«Una sfida culturale per la città» 

Un anno di lavoro, tra interventi urgenti e progettazione strategica. Il sindaco Raimondo Cacciotto, affiancato dalla sua giunta, ha illustrato ieri a Villa Maria Pia, temporanea sede del Consiglio comunale, il bilancio del primo anno di mandato. Un’occasione per fare il punto su quanto già realizzato, su ciò che è in itinere e sugli obiettivi a lungo termine del “Progetto Alghero”. «È stato un anno intenso, che ha segnato l’avvio di un percorso per la progettazione della città che vogliamo», ha dichiarato Cacciotto: «Una città più bella, pulita e accogliente. Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare, ma stiamo gettando le basi per un cambiamento profondo».

Punti di forza

Il primo cittadino ha definito il mandato come una “sfida culturale” che coinvolge diversi ambiti: sport, rigenerazione urbana, contrasto allo spopolamento, sicurezza e decoro. «Siamo partiti rispondendo alle emergenze – ha sottolineato – con piani per le manutenzioni, la cura del verde pubblico e la restituzione di spazi di socialità nei quartieri». Tra i punti di forza elencati, gli investimenti sull’edilizia scolastica, le nuove alberature e un importante piano di rinnovamento dell’impiantistica sportiva, con interventi nei campi di tennis, baseball e calcio. Ma non basta. Alcune società sono in evidente difficoltà per mancanza di spazi, un problema che Cacciotto intende affrontare insieme alla Provincia. Sul fronte della sicurezza urbana, ancora, il sindaco ha sottolineato il potenziamento della polizia locale, che dal prossimo fine settimana garantirà il servizio sino alle 4 del mattino. Attenzione anche ai quartieri popolari: «Stiamo destinando due milioni di euro a Sant’Agostino, apriremo presto il nuovo parco nel quartiere Caragol e realizzeremo quello in via Matteotti. È in fase avanzata anche il progetto per la Pietraia, con ulteriori risorse per completare la progettazione».

A turno, ogni assessore ha raccontato gli sforzi messi in campo in questi dodici mesi: dal nuovo regolamento per l’uso dei suoli pubblici, al Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, fino alla nascita dell’ufficio per il Puc. Poi la rivisitazione della progettazione del waterfront di Maria Pia, i 1400 nuovi parcheggi, l’acquisizione dei terreni di Punta Giglio. «Stiamo lavorando per una città che non lascia indietro nessuno – ha concluso Cacciotto – e che cresce in modo armonico».

