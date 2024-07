Una sfida a suon di campanili 

La “gara al campanile più alto della diocesi Arborense” è finita. In testa, non poteva essere diversamente, la Cattedrale di Oristano: 41,23 metri (44,23 metri con la croce). La novità arriva dal campanile di Busachi che si piazza al secondo posto: 40,62 metri (41,42 metri con la croce). Al terzo San Vero Milis con 38,27 metri (39,57 metri con la croce). Fuori dal podio Ortueri con 37,43 metri (38,63 metri con la croce). Da vedere, allargando la gara oltre la diocesi, se Mores sia, droni in azione per andare oltre il si dice, il campanile più alto dell’Isola.

L’idea

L’iniziativa di misurazione accurata dei campanili delle quattro chiese è merito di don Ignazio Serra, incaricato diocesano per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport. «L'obiettivo – spiega- era determinare l'altezza esatta di questi simboli architettonici spesso oggetto di stime imprecise». Le discussioni vanno a zero, i dati sono inoppugnabili. Il progetto infatti ha impiegato la fotogrammetria digitale, una tecnica che utilizza una serie di fotografie per creare un modello tridimensionale preciso. Il perito Luca Urrai di Ollastra, responsabile delle misurazioni, spiega: «Maggiore è il numero di foto, maggiore è la qualità e la precisione del modello. Abbiamo utilizzato un drone per scattare le foto e coordinato i punti di orientamento al suolo per ottenere un modello accurato». Non c’è trucco, non c’è errore neppure di mezzo millimetro.

La competizione

Ma a parte la curiosità e l’orgoglio di avere il campanile più alto in un Paese dai mille campanili, quale è il senso della competizione? Ancora don Ignazio Serra: «Oltre alla curiosità scientifica, il progetto mira a valorizzare i campanili come elementi identitari delle comunità locali. Il campanile è spesso la prima struttura che si nota entrando in un borgo. Rappresenta un punto di riferimento emotivo, soprattutto per gli emigrati che tornano dopo anni». Da qui la proposta di rendere questi spazi più accessibili, sicuri e visitabili affinché tutti possano ammirare il panorama e, perché no, apprendere l'arte dei rintocchi manuali che sta scomparendo.

L’auspicio

Per realizzare l’obiettivo, don Ignazio auspica una collaborazione con l'assessore al turismo regionale, Franco Cuccureddu, l'Ufficio dei Beni culturali e le parrocchie locali che attraverso corsi si possa apprendere l'arte dei rintocchi oltre a consentire aperture periodiche dei campanili per la delizia dei turisti..Prossimi eventi: «In luglio e agosto –anticipa don Ignazio- organizzeremo cammini da Tharros a Torre del Pozzo, ogni lunedì. Continueremo in autunno. Stiamo già preparando novità in vista del Giubileo, sotto il tema 'Pellegrini di Speranza”».