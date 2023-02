Una sfida a quattro (forse cinque) per il Municipio 

Ma occorre andare con ordine: nelle ultime settimane, alle candidature annunciate di Gianni Dessì e di Marco Basciu, si è aggiunta quella di Cicci Mura mentre, in paese, circola anche un altro nome, quello di Pierpaolo Cirina. Ma intanto si registra un’incrinatura all’interno della maggioranza, rappresentata dalla revoca delle deleghe all’assessora Paola Erriu. Una mossa, secondo le voci di paese, legata proprio alle elezioni: a prendere il suo posto Sonia Mascia che, si dice, garantirebbe più voti. «Macché», smentisce Pireddu, «i voti li ho io e altri due assessori. Dopo il grave incidente che ha avuto», racconta, «Erriu, non potendo portare avanti l’incarico, mi avrebbe potuto chiedere, come consentono le norme, di essere sospesa e di tornare in attività dopo essersi ripresa. Non lo ha fatto e per mesi non ha combinato niente. Per altro, non condivideva più la linea politica. Sono stato molto paziente con lei ma, alla fine, non potevo fare altro. Le auguro fortuna in tutti i campi. Ma non accanto a me». Inizialmente, Erriu non risponde. Poi, però, toccata sul vivo, replica. «Le motivazioni inserite nella revoca», dice, «sono in netta contrapposizione con le mie condizioni e il mio stato di salute di cui tutti sono a conoscenza». Fatti politici e fatti personali. «Nonostante il mio gravissimo incidente, non si è mai fatto sentire durante il ricovero. Non si finisce mai di scoprire le persone».

Senorbì. Un’assessora dimissionata, il sindaco pronto a ricandidarsi, tre - se non addirittura quattro - che sfidano l’attuale primo cittadino. Sullo sfondo, uno strano scontro tra centrosinistra e centrodestra: mentre la maggioranza, guidata da Alessandro Pireddu, strizza l’occhio al Pd (anche se tra i consiglieri c’è chi è schierato a destra), i tre (o quattro) potenziali contendenti sono legati alle diverse anime del centrodestra regionale. Non a caso, Adalberto Sanna, “padre nobile” (insieme al compianto Lello Mereu) della politica di Senorbì, mentre annuncia l’intenzione di non correre per lo scranno più alto di via Lonis, fa un richiamo all’unità. Perché, paradossalmente, c’è il rischio che, se nessuno fa un passo indietro, Pireddu corra da solo.

L’addio

Ma occorre andare con ordine: nelle ultime settimane, alle candidature annunciate di Gianni Dessì e di Marco Basciu, si è aggiunta quella di Cicci Mura mentre, in paese, circola anche un altro nome, quello di Pierpaolo Cirina. Ma intanto si registra un’incrinatura all’interno della maggioranza, rappresentata dalla revoca delle deleghe all’assessora Paola Erriu. Una mossa, secondo le voci di paese, legata proprio alle elezioni: a prendere il suo posto Sonia Mascia che, si dice, garantirebbe più voti. «Macché», smentisce Pireddu, «i voti li ho io e altri due assessori. Dopo il grave incidente che ha avuto», racconta, «Erriu, non potendo portare avanti l’incarico, mi avrebbe potuto chiedere, come consentono le norme, di essere sospesa e di tornare in attività dopo essersi ripresa. Non lo ha fatto e per mesi non ha combinato niente. Per altro, non condivideva più la linea politica. Sono stato molto paziente con lei ma, alla fine, non potevo fare altro. Le auguro fortuna in tutti i campi. Ma non accanto a me». Inizialmente, Erriu non risponde. Poi, però, toccata sul vivo, replica. «Le motivazioni inserite nella revoca», dice, «sono in netta contrapposizione con le mie condizioni e il mio stato di salute di cui tutti sono a conoscenza». Fatti politici e fatti personali. «Nonostante il mio gravissimo incidente, non si è mai fatto sentire durante il ricovero. Non si finisce mai di scoprire le persone».

Gli sfidanti

Ma i veri problemi sembrano averli quelli che puntano a defenestrare Pireddu. Al punto che arriva anche la moral suasion di Adalberto Sanna. «No, io non mi candido anche se mi hanno chiesto di farlo. Devo pensare alla mia famiglia. Parlo con tutti, ricevo tante persone: avevo anche un nome da fare che sarebbe piaciuto al paese ma questa persona non si è resa disponibile. Peccato. Ora mi limito a dire ai potenziali candidati che questo paese ha bisogno di unità». Il che, tradotto dal politichese, è un suggerimento a chi vuole sfidare Pireddu (Sanna, 5 anni fa, fu battuto proprio dall’attuale sindaco) a fare un passo indietro. Facile a dirsi. Ma… «Ho una sola certezza», interviene Gianni Dessì, «ci sarà una “lista Pireddu” e una “lista Dessì”: alle precedente elezioni sono stato io a ritirarmi per cercare l’unità. Questa volta toccherà a qualcun altro». Poi, certo, uno spiraglio resta aperto. «Dialogo con tutti anche perché più liste ci sono, più possibilità ha il sindaco di confermarsi. In politica, non esistono mai certezze: vediamo che cosa accadrà». Chi si farà da parte? «Noi come opposizione», racconta Marco Basciu (anche lui sconfitto 5 anni fa da Pireddu), «faremo una lista. Il candidato sindaco? Lo decideremo insieme». E, nel frattempo, spunta anche il nome di Cicci Mura, recordman di preferenze. «Non sono candidato», taglia corto. In realtà, la porta è socchiusa. «Mi interessa solo una candidatura unitaria». Cioè, dovranno farsi da parte gli altri aspiranti sindaci. Lo faranno? Difficile da dire. Ma, se non si raggiungesse l’unità, Pireddu potrebbero correre davvero da solo perché sarebbe un grosso rischio farlo con un’opposizione spaccata.

