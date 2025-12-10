VaiOnline
Sant’Elia.
11 dicembre 2025 alle 00:23

Una settimana di musica per tutti al Lazzaretto 

Una settimana dedicata a musica, tecnologie sonore e innovazione. Dal 16 al 21 dicembre prossimi arrivano a Cagliari i Tech Music Days 2025: workshop, masterclass, performance e momenti di confronto animeranno il Lazzaretto di Sant’Elia, con un’attenzione speciale all’inclusione e alla partecipazione gratuita per tutte e tutti.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Futura Tech Music, punta a creare un dialogo tra produzione musicale, ricerca e sperimentazione, valorizzando le competenze del territorio e offrendo nuove opportunità a professionisti, studenti e appassionati, con attività aperte anche alle fasce di persone più svantaggiate.

Il programma comprende laboratori su Arduino, una piattaforma per creare progetti elettronici interattivi, e sensori ambientali, sensoristica applicata alla performance, modular synth e tecniche di sequencing, video musicali con l’intelligenza artificiale, uso creativo dell’intelligenza artificiale ed elettronica DIY per costruire un sintetizzatore digitale.

Ogni attività è gratuita, su iscrizione e con posti limitati. La settimana si chiuderà domenica 21 dicembre al coworking Cultína con “Colazione Ambient”, un concerto immersivo di musica elettronica live di Federica Deiana – Microcosm.

