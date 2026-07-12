Una settimana di formazione dedicata al rispetto dell’ambiente 

Inizia oggi la settimana per promuovere il rispetto dell'ambiente e migliorare la raccolta differenziata.

Fino al 17 luglio il Comune di Iglesias, in collaborazione con la società San Germano, darà il via alla campagna “Proteggi l'ambiente, fai la raccolta differenziata”, con infopoint, distribuzione di materiale informativo, questionari e attività di sensibilizzazione nei mercati, nelle spiagge e durante la manifestazione Notteggiando. L'obiettivo è ridurre le impurità nei rifiuti differenziati, migliorare il decoro urbano e contrastare l'abbandono dei rifiuti. Previsti anche gadget per i cittadini e la possibilità di aderire al compostaggio domestico, ottenendo uno sconto sulla tariffa rifiuti. L'assessore all'Ambiente Francesco Melis sottolinea l'importanza dell'iniziativa: «Questa settimana cercheremo di portare un'educazione ambientale nei punti di interesse della nostra città nel periodo estivo, cercando di sensibilizzare la gente al rispetto della natura. L'estate è un periodo in cui la percentuale della raccolta differenziata tende a diminuire, a causa degli abbandoni e della gran mole di turisti che gettano i rifiuti nelle spiagge. Per noi è un momento importante perché abbiamo ottenuto l'obiettivo di fare una settimana intera di sensibilizzazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA