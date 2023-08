Una settimana di animazione per omaggiare la Santa patrona 

«Abbiamo allestito un calendario di eventi pensato per ogni fascia d’età: vogliamo omaggiare la santa patrona regalando al paese una settimana di spensieratezza».

Le parole di Irene Usai, presidente del comitato dei quarantenni, introducono gli eventi che dal 14 al 21 agosto animeranno la festa dell’Assunta in piazza Matteotti. Si parte il 14 (ore 21) tra piazza e monte granatico con la ricchissima “Rassegna enogastronomica e mineraria del Cammino di Santa Barbara”: in mostra prodotti del territorio, pasta fatta in casa e scatti del cammino minerario. Il 15, dopo la messa delle 19, la prima processione con il simulacro della santa a percorrere un itinerario ridotto accompagnato da una fiaccolata. Il 16 (ore 21) serata per bambini e famiglie con Cartoon Domus Party: mascotte, pupazzi, balli e musica a cura di Angel Events. Il giorno dopo (ore 22) serata comica con Nicola Cancedda e Luigi Bullita in “Meglio solo Angiu’s House”. La musica di scena il 18, alle 22, con “Mondo Super”, tribute band di Ligabue. Serata disco il 19 (ore 22) con i dj di Radio 105 Dj Spine e DJ Roberto Milani in “I love Formentera”. Il 20, dopo la messa delle 19, l’attesa grande processione con 35 cavalieri, 25 trattori addobbati, Messaius, banda musicale Pietro Mascagni, launeddas e organetto. Al rientro spazio ai fuochi pirotecnici. Si chiude il 21 con, alle 22, i balli di gruppo e liscio animati dall’orchestra New Movida: a mezzanotte l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria del Carro della legna.