“Una settimana da ricercatore”: premiati gli studenti del liceo 

Gli studenti del liceo Marconi-Lussu hanno ottenuto diversi premi nel concorso “Una settimana da ricercatore”, dove nella categoria dedicata alle quinte e in quella dedicata alle classi terze e quarte, Alessio Pinna della quinta D scienze applicate e Stefano Ilot della terza F scienze applicate sono risultati vincitori in Sardegna e rispettivamente venticinquesimo e nono in Italia. L'attività è stata coadiuvata dai docenti Loredana Porcu e Giorgio Farci.

Tre studenti, Aurora Erriu, Lorenzo Liscia e Riccardo Secchi hanno superato le preselezioni dei campionati di astronomia partecipando alle fasi interregionali. Lo studente Luca Tocco ha vinto i campionati di scienze della Terra partecipando alle finali nazionali di Assisi. Lorenzo Liscia si è dimostrato un’eccellenza anche nei giochi della chimica vincendo la categoria triennio e partecipando alle finali nazionali di Firenze insieme a Daniele Serra, che ha vinto la categoria biennio arrivando settimo in Italia.

Tre studenti (Alessandro Loi, Arianna Angei e Tatsuki Okada) seguiti dalle professoresse Mariangela Marras e Stefania Basciu hanno superato le selezioni regionali dei “Giochi Matematici” della Bocconi partecipando alle finali di Milano.

Le attività integrative di chimica pomeridiane organizzate dal professor Giorgio Farci hanno portato a quattro primi posti ed un secondo posto regionale ai “Giochi della Chimica” nell’ultimo quinquennio.

