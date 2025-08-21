VaiOnline
Seneghe.
22 agosto 2025 alle 00:40

Una “settimana da elfi” nel bosco per 32 bambini 

Nuovo entusiasmante campo ambientale e didattico per i bambini del Montiferru che potranno vivere un’esperienza a contatto con la natura e alla scoperta dell’incantevole monte di Seneghe.Da lunedì i piccoli dai 3 agli 11 anni affronteranno “una settimana da elfi” nel bosco incontaminato seneghese nei pressi di Nuraghe Ruju: qui diventeranno veri e propri esploratori in mezzo al patrimonio naturalistico. All’iniziativa parteciperanno 32 bambini provenienti da Seneghe, Milis, Santu Lussurgiu e Oristano, oltre ad alcuni ragazzini che stanno trascorrendo le vacanze a Seneghe e sono pronti a ripartire con un nuovo ed entusiasmante percorso.

L’avventura immersa nel verde del monte per quattro giorni fino a giovedì segue le attività della ludoteca estiva dello scorso luglio, che ha visto la partecipazione di 45 bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. «I bambini sono stati guidati da Simone che è riuscito a entusiasmarli e coinvolgerli con grande energia e divertimento, hanno partecipato per la prima volta non solo ad attività educative e ricreative ma anche in esperienze sportive» ha spiegato la sindaca di Seneghe, Albina Mereu.

Un'estate all’insegna del divertimento, della socialità e della riscoperta del proprio territorio.

