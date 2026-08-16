Una settimana con la festa  di Sant’Elena 

A Sinnai la 103esima edizione della festa di Sant’Elena. Domani la messa di padre Gabriele Biccai e la processione con la Santa alla chiesetta di campagna con le lanuneddas di Orlando Mascia e l’Orchestra popolare sarda. Giovedì alle 19,30 la messa per monsignor Giovani Cadeddu, padre Gianni Concos e don Alberto Pistolesi. Venerdì alle 19,30 la messa di don Michele Saddi animata dal coro S’Arrodia. Sabato alle 19,30 la messa per tutte le persone che si chiamano Elena, quindi la processione attorno alla chiesetta campestre. Domenica alle 19,30 la messa e lunedì alle 19,30 messa e processione col rientro del simulacro in parrocchia. Fuochi artificiali in piazza Funtanalada. I riti civili: mercoledì dalle 20 animazione per bimbi, giovedì alle 22 spettacolo etno-folk col gruppo “Balla Sardegna”, venerdì sera gara dei poeti improvvisatori Eraldo Deiana, Emilio Pala, Marcello Uda e Marco Monni (chitarra Luca Tiddia). Sabato alle 20 sagra della mandorla ed esposizione dei dolci, alle 21 cena, alle 22 musica. (r. s.)

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