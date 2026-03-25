Una serra didattica per i piccoli alunni 

Piccoli agricoltori crescono all’ombra della scuola. Nell’ambito del progetto didattico “Coltiviamo il nostro futuro”, alla scuola elementare di Elini è stata inaugurata la serra didattica. Il progetto, attivo da diversi anni con l’orto sinergico, prosegue così con uno spazio che permette di lavorare con maggiore continuità sulle colture e di seguire da vicino le diverse fasi di crescita delle piante.

Subito dopo l’inaugurazione, gli alunni hanno avviato le prime attività: preparazione dei semenzai, sistemazione dei vasi, organizzazione degli spazi di lavoro. Le attività sono seguite dall’agronomo Andrea Baingiu e dall’agrotecnico Silvia Tegas che accompagnano gli alunni nel lavoro: dalla preparazione del terreno alla gestione del semenzaio, fino alle tecniche come semina, il trapianto e la coltivazione in sacchi di juta. «Il progetto nasce nella scuola ma riguarda tutta la comunità», ha detto il sindaco, Vitale Pili. «Oggi dimostriamo che investire in educazione ambientale è possibile. I ragazzi imparano a prendersi cura delle piante, a rispettare i tempi della crescita, a capire che ogni risultato richiede attenzione. È un’esperienza che li accompagna nel tempo», ha aggiunto Fabio Lorrai dell’associazione Atlantide che ha curato il progetto. (ro. se.)

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