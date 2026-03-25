VaiOnline
Elini.
26 marzo 2026 alle 00:25

Una serra didattica per i piccoli alunni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Piccoli agricoltori crescono all’ombra della scuola. Nell’ambito del progetto didattico “Coltiviamo il nostro futuro”, alla scuola elementare di Elini è stata inaugurata la serra didattica. Il progetto, attivo da diversi anni con l’orto sinergico, prosegue così con uno spazio che permette di lavorare con maggiore continuità sulle colture e di seguire da vicino le diverse fasi di crescita delle piante.

Subito dopo l’inaugurazione, gli alunni hanno avviato le prime attività: preparazione dei semenzai, sistemazione dei vasi, organizzazione degli spazi di lavoro. Le attività sono seguite dall’agronomo Andrea Baingiu e dall’agrotecnico Silvia Tegas che accompagnano gli alunni nel lavoro: dalla preparazione del terreno alla gestione del semenzaio, fino alle tecniche come semina, il trapianto e la coltivazione in sacchi di juta. «Il progetto nasce nella scuola ma riguarda tutta la comunità», ha detto il sindaco, Vitale Pili. «Oggi dimostriamo che investire in educazione ambientale è possibile. I ragazzi imparano a prendersi cura delle piante, a rispettare i tempi della crescita, a capire che ogni risultato richiede attenzione. È un’esperienza che li accompagna nel tempo», ha aggiunto Fabio Lorrai dell’associazione Atlantide che ha curato il progetto. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

«Nessuna epurazione in FdI, ha solo prevalso il buon senso»

Il segretario regionale Mura: andiamo avanti col programma 
Alessandra Carta
Li Gioi: «Documenti condivisi anche in commissione»

Aeroporti ai privati, esplode lo scontro: «Atti tenuti nascosti»

Truzzu chiede carte e chiarezza: «I sardi hanno il diritto di sapere»  
Alessandra Carta
Il colpo

Fonni, assalto con la ruspa alla gioielleria

Evitate le telecamere. Utilizzato un pick-up per la fuga. L’amarezza della sindaca: colpita la comunità 
Fabio Ledda
il conflitto

Ma i mercati credono al dialogo: prezzo del petrolio in frenata

Azioni e titoli: dalle Borse segnali positivi ma è allerta dollaro 
Videolina.

Miastenia gravis, le nuove cure facili e vicine a casa

In Sardegna un’incidenza fra le più alte al mondo: 55 casi su 100mila abitanti 
Bergamo

Accoltella la prof in diretta social: follia di un 13enne

Assurdo gesto di uno studente delle medie: la docente, colpita al collo, è in terapia intensiva 