Una serie tv per Marco Mameli 

Un ruolo da protagonista, dopo anni di studio per perfezionare dizione e tecniche di recitazione, e un futuro da attore che sembra ormai tracciato per Marco Mameli, 23 anni di Selargius. La sua città, lì dove è nato e cresciuto, e dove di recente sono state girate alcune scene di una nuova serie tv, nel teatro comunale trasformato per qualche giorno in set cinematografico.

Un ruolo da protagonista, dopo anni di studio per perfezionare dizione e tecniche di recitazione, e un futuro da attore che sembra ormai tracciato per Marco Mameli, 23 anni di Selargius. La sua città, lì dove è nato e cresciuto, e dove di recente sono state girate alcune scene di una nuova serie tv, nel teatro comunale trasformato per qualche giorno in set cinematografico.

Da youtube al set

Tutto è partito con dei video su YouTube, a 14 anni. «Con un gruppo di amici recitavamo delle storie inventate e poi le caricavamo sul web, tutto molto improvvisato», racconta il ragazzo, «ancora oggi se mi riguardo un po’ mi vergogno. Però era divertente, lì ho iniziato a capire che forse era quello che volevo fare nella vita».

Nel 2019 la svolta, grazie ad un post su Facebook che pubblicizzava una master class di doppiaggio. «Ho deciso di partecipare e sono stati tre giorni bellissimi», ricorda il giovane attore selargino, «a quel punto non ho avuto più dubbi, la recitazione era il mio mondo e dovevo investire su quella passione che negli anni è cresciuta sempre di più».

A perfezionare la dizione lo ha aiutato Maurizio Pulina, attore e doppiatore algherese, diventato il suo insegnante di recitazione cinematografica e tuttora al suo fianco nel percorso di formazione. «Un’esperienza che mi ha consentito di conoscere attori internazionali, oltre all’amicizia costruita con ciascuno dei partecipanti del corso», dice.

Dalla passione al lavoro

Una passione che ora si sta trasformando in lavoro, senza trascurare gli studi universitari nella facoltà di Letteratura, arte, musica e spettacolo. Il ragazzo selargino vanta già un curriculum con un bagaglio di esperienza che parla di doppiaggi e partecipazioni in film per il piccolo schermo. E ora c’è una serie tv work in progress: trama e titolo della fiction a puntate sono ancora top secret, l’unica certezza è che racconterà la storia di un gruppo di giovani - con l’attore selargino fra i protagonisti - e che non è ambientata in Sardegna. «Anche se le scene sono girate nell’Isola, e il cast è praticamente tutto sardo, tranne l’autore. Speriamo che possa finire su Netflix, noi ce la stiamo mettendo tutta».

Prima esperienza

Per Marco Mameli questa di fatto è la prima esperienza importante. Le riprese - guidate da Lorenzo Cuscusa, a capo della società di produzione - alcune settimane fa hanno fatto tappa in città, con il benestare del Comune che ha concesso il patrocinio gratuito e l’utilizzo del teatro di Sì ‘e Boi, e grazie alla collaborazione dell’associazione culturale cittadina “Lorenzo Perosi”.

Al suo fianco ci sono sempre mamma Roberta e papà Alessandro, impegnati da anni nel mondo del sociale con spettacoli di beneficenza. «Mi hanno sempre supportato, anche mio padre avrebbe tanto voluto diventare un attore alla mia età. Mi ha trasmesso la passione, e crede molto in me».

Un grande traguardo raggiunto, in attesa di poter realizzare il sogno del grande schermo. «Il cinema resta la mia ambizione per il futuro», ammette. «E un domani vorrei aprire una scuola di recitazione internazionale», spera il 23enne, «magari proprio qui in Sardegna dove al momento non esiste un’accademia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata