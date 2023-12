Una serie a3 più sarda 

Dopo nove giornate in Serie A3 finalmente vincono insieme Cus Cagliari, 3-1 a Bologna, e Sarlux Sarroch, 3-0 allo Stadium Mirandola. Con una classifica che vede gli universitari al quinto posto, mentre Sarroch esce dalla zona playout. Presto per fare calcoli ma quelle di sabato sono due vittorie che modificano, ovviamente in meglio, gli umori di entrambe. A Bologna il Cus Cagliari ha perso il primo set, il quarto consecutivo ai vantaggi. Una maledizione. Poi è stato un crescendo, spiegato dal coach Simone Ammendola. «Siamo stati bravi dopo il primo set, a non portarci appresso gli errori. È apprezzabile da parte dei giocatori la capacità di lasciarli alle spalle. Ci sono stati alcuni fattori decisivi, come il rientro di Busch e i cambi che hanno determinato gli allunghi decisivi. Il quinto posto? Godiamocelo, questo è un campionato dove un solo risultato negativo può cambiare gli scenari».

A Sarroch, più che il cambio dell’allenatore potè la consapevolezza di aver toccato il fondo, e che era il momento di riemergere. Contro Mirandola è stato quasi un monologo, meno pressione su Romoli, più variazioni in attacco e la ricezione che ha finalmente funzionato. Leo Giombini, il coach arrivato venerdì, ha subito fatto una premessa. «È merito del secondo allenatore Nicola Angius, la partita l’ha preparata e vinta lui. Io ho osservato e urlato per tenere alta l’attenzione. Ed ho visto una squadra che si è liberata dalle paure e mantenuto la calma quando nel terzo set gli avversari si sono avvicinati».

Serie B Maschile

Cambio in coda alla classifica del girone B. La Stella Azzurra Sestu batte il Volley Valtrompia 3-0 e lascia l’ultimo posto al Borore, sconfitto 3-1 dal Limbiate. Dopo sei sconfitte la Stella Azzurra ritrova il piacere dei tre punti contro la quinta in classifica. Dopo i progressi delle ultime partite, il sestetto del coach Abis ha imposto il suo ritmo che ha sorpreso i lombardi nel primo set. Nei successivi due ha avuto la freddezza di operare gli allunghi decisivi. Il punto che chiude la partita lo firma Ciccarelli con un pallonetto. Di umore diverso il Borore. Il Limbiate era sulla carta abbordabile, ma è riuscito a imbrigliare la squadra di Uda, che ha avuto una reazione vincendo il terzo set. Non è bastato.

RIPRODUZIONE RISERVATA