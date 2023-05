Una Serie A è già a Cagliari 

Letojanni 0, Cus Cagliari 3 : è il titolo del capitolo che chiude con il fine più lieto possibile il romanzo della stagione 2022-2023 dei rossoblù. Un viaggio cominciato l'8 ottobre scorso, giorno dell'esordio in campionato contro il Genzano, e terminato ieri con la storica promozione in A3. A corredo del racconto, qualche foto: attacchi, muri e, soprattutto, l'emozionante abbraccio in cui si sono stretti i giocatori, il coach Simone Ammendola e gli addetti ai lavori poco dopo la fine del match giocato in Sicilia. Uno scatto che riassume la forza di un gruppo che lo scorso 21 maggio sembrava a un passo dall'eliminazione dai playoff di B maschile per mano del Grottaglie e che ora festeggia invece una promozione da ricordare.

Cagliari in festa

Secondo posto in campionato alle spalle del Sarroch con 66 punti totali. Primato nel girone della fase 2 dei playoff e altro primo posto nel raggruppamento della terza fase. E poi 25 vittorie su 30 gare giocate in stagione e 13 successi negli ultimi 13 match giocati. Dati che descrivono la cavalcata di un Cus Cagliari che, dopo aver superato 3-0 il Galatone nel primo turno della fase 3, non ha deluso le aspettative nemmeno sul campo del Letojanni, chiudendo con i punteggi di 28-26, 25-23 e 25-16 tre set che hanno evidenziato ancora una volta le qualità del gruppo di Ammendola. A poco più di una settimana dalla promozione di quel Sarroch riuscito a riportare la A in Sardegna 15 anni dopo l'ultima volta, ecco ora la meritata festa del Cus.

Era il 2008 quando il Volley Cagliari disputava l'ultimo campionato di Serie A. Ieri, grazie al Cus, il grande volley è finalmente tornato anche nel capoluogo.