Una serata western alla Scuderia 

Stivali e cappello da cowboy, camicia a quadri o jeans e pantaloni coordinati: è l’abbigliamento western fortemente consigliato (anche se non obbligatorio) dagli organizzatori affinché ogni partecipante possa calarsi completamente nell’atmosfera della serata e vivere appieno l’esperienza country tra cavalli, speroni e balle di fieno.

Organizzato dal personale della scuderia comunale Terra Manna e dall’amministrazione comunale si terrà questa sera, dalle 21.30, “Al maneggio sotto le stelle - Serata Country”. È un’iniziativa all’insegna della musica a tema e degli inevitabili balli country (con Glorietta animazione), oltre che del buon cibo (lo street food da Momy).

Per tutta la stagione la scuderia partecipa alle attività estive comunali con lezioni di equitazione, mascalcia e laboratori legati al cavallo e all’ambiente.

RIPRODUZIONE RISERVATA