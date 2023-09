Una serata tra letture e musica nelle grotte di San Giovanni  

Gli ampi spazi, il fascino e l’acustica perfetta della grotta di San Giovanni, rendono il monumento naturale, una luogo adatto ad ospitare ogni genere di evento.

Non a caso, in questi ultimi anni e con particolare frequenza in questo 2023, la grotta carrozzabile più lunga al mondo ha cominciato ad ospitare aperitivi letterari, proiezioni di video e spettacoli, premiazioni sportive, trekking, unioni civili, presentazioni di libri e concerti corali (con il ritorno del festival corale internazionale “Al sole della Sardegna”).

Non stupisce quindi che l’ipogeo possa ospitare anche eventi meno consueti che uniscano letteratura e musiche raffinate. È il caso di “Le città invisibili”, una lettura - concerto tratta dall’omonima e nota raccolta di racconti del 1972 di Italo Calvino che si terrà il 2 ottobre alle 18.30. Sul palco l’arpa di Chiara Vittone accompagnerà i brani narrati da Gilberto Ganassi e Mostafa Ghoratolhamid.

L’evento, inserito nella rassegna DomusInArte, nasce dalla collaborazione tra Comune di Domusnovas, Argonautilus, Fondazione di Sardegna, Co.Event e del Consorzio Natura Viva Sardegna.

«Si tratta di una raccolta di racconti - commenta l’assessore comunale al Turismo Davide Aru - che diventa un concerto capace di collegare i tanti livelli testuali all’intimità delle forme possibili con le quali abitare la vita».

