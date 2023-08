Una serata sugli scavi nel nuraghe 

“Una sera al Piscu” per discutere delle importanti novità sugli scavi nell’area del nuraghe di Suelli “Sa domu de s’orcu”. Il programma della manifestazione, fissata per il 1° settembre, prevede per le 16.30 una conferenza stampa, trasmessa anche in diretta social, a cui interverranno il sindaco di Suelli Massimiliano Garau, Gianfranca Sailis e Elena Romoli, della Soprintendenza archeologica di Cagliari e Antonio Vacca, che parlerà a nome dell’impresa affidataria dei lavori al Piscu. Dalle 17.30 sarà possibile accedere al nuraghe grazie alle visite guidate a cura di Gianfranca Sailis, Elena Romoli, Valentina Puddu, Giulio Arca, Alberto Mozza e Tiziana Chillotti. In conclusione, infatti, è atteso il concerto del coro “La Vega” di Milis , che si esibirà dalle 18.30.

