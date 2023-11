Una serata speciale dedicata al rapporto genitori e figli 

Si intitola “Io & te: famiglia” ed è una serata speciale dedicata alle buone pratiche in ambito educativo, con una serie di appuntamenti organizzati dall’associazione “Girogirando Spettacoli” in collaborazione con gli assessorati alle politiche sociali e ai grandi eventi del Comune di Iglesias. Si terrà sabato 4 novembre, dalle 15, in piazza Municipio. Al centro dell’iniziativa, come hanno sottolineato gli organizzatori, l’importanza di dedicare all’educazione familiare e alla comunicazione tra genitori e figli del tempo di qualità, essenziale soprattutto per i più piccoli, in modo da garantire loro uno sviluppo corretto della sfera emotiva, psicologica e affettiva. (j. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA