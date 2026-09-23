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Monastir.
24 settembre 2026 alle 00:49

Una serata per i musicisti emergenti 

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Una serata per i giovani, organizzata dai giovani stessi. È questo lo spirito dell’appuntamento di venerdì con la White Lady Band, inserito nel festival Tramas di Monastir. Il concerto, che si terrà domani in piazza Fratelli Cervi e Govoni, è stato organizzato dalla Consulta giovanile per offrire uno spazio alle nuove realtà artistiche e coinvolgere i ragazzi nella vita culturale del paese. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione, è stata realizzata in collaborazione con la Pro Loco e il sostegno dell’Unione dei Comuni del Basso Campidano. «Queste sono le occasioni per gli artisti emergenti per farsi conoscere attraverso uno spazio tutto loro», spiegano i componenti della Consulta: «Speriamo i prossimi anni di poter coinvolgere anche altri giovani che vogliono uno spazio per mostrare la propria creatività o collaborare con noi». Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione. «Sono orgogliosa dei nostri ragazzi e della capacità che stanno dimostrando di mettersi in gioco, assumersi responsabilità e diventare protagonisti della vita della comunità», afferma la sindaca Paola Ugas: «Vogliamo accompagnare questo percorso, dargli gli spazi e le opportunità per esprimersi. Auspichiamo che questa esperienza possa essere un esempio e che sempre più giovani si avvicinino alla Consulta, portando nuove idee, energie e proposte».

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