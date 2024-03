Una serata in ricordo dell’ex sindaco Gallus 

Una serata per ricordare l’avvocato Raffale Gallus, scomparso a fine gennaio a 95 anni. La commemorazione è organizzata per il 22 marzo - alle 17 nella sala consiliare del Municipio - dal Lions Club Selargius, l’associazione che proprio Gallus aveva fondato. Fu anche presidente della provincia di Cagliari e sindaco della città, fondatore della società sportiva Libertas, insignito dell’onorificenza “Città di Selargius”. Scrittore, amante della lingua sarda e attore: negli ultimi anni si era dedicato agli spettacoli in campidanese.

