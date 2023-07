Una serata dedicata alle eccellenze agroalimentari 

Una serata dedicata alle eccellenze della valle del Cixerri con degustazione di prodotti locali. Sono i contenuti della prima edizione di "Sonus e Saboris", organizzato da Rete donne di Musei e il Comitato per la biodiversità "Cixiri de Musei" col patrocinio del Comune, in programma domani, dalle 20, nell'antica casa padronale Villa Asquer. Un evento molto atteso in paese perché saranno presenti le eccellenze agroalimentari locali: dai vini al miele, dal formaggio al cece made in Musei. Tutto accompagnato dalla musica della “Fabio Concu Orchestra”. «Una manifestazione – dice Marta Carusi, presidente della Rete donne – che vuole far conoscere ai turisti i prodotti del nostro territorio». (p. cab.)

