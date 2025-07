Una serata con la polizia e i vigili del fuoco 

Polizia di Stato e vigili del fuoco tornano a contatto con la popolazione stasera in piazza del Carmine, nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune per rivitalizzare quello spazio centralissimo durante la stagione estiva e sottrarlo così a spacciatori, alcolisti e vagabondi.

Dopo il successo della prima iniziativa che li ha coinvolti alcune settimane fa, dunque, polizia e pompieri hanno deciso di mettere nuovamente in mostra, nello scenario della piazza restituita alla popolazione, alcuni delle dotazioni che utilizzano per ragioni di servizio. Con un piatto forte, in esclusiva per quest’appuntamento: la Lamborghini con i colori della polizia di Stato, frutto del sequestro dei beni di un criminale e della successiva confisca.

La scelta di stasera è dovuta anche al fatto che proprio oggi si celebra la ricorrenza del 173° anno di fondazione delle Guardie di pubblica sicurezza, dalla quale discende il Corpo della Polizia di Stato in servizio ora nel nostro Paese. Soprattutto i bambini sono attratti da automobili, motociclette anche d’epoca e altri mezzi anche tecnici a disposizione della polizia e dei vigili del fuoco.

RIPRODUZIONE RISERVATA