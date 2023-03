Una serata all’insegna della solidarietà 

È stata un successo a Siliqua, la manifestazione di solidarietà “Tendiamo la mano”, organizzata per raccogliere fondi in favore dei titolari dell’officina andata distrutta dai piromani il 18 febbraio. All’iniziativa, promossa dalla sede Auser, hanno partecipato Roberta e Willy, che conducono lo spettacolo Mr Quiz, le associazioni di volontariato e alcune attività locali.

La serata si è svolta nei locali dell’Esagono, dove, oltre allo spettacolo a quiz, sono state messe in vendita delle magliette realizzate da un’attività commerciale del paese. La partecipazione del paese ha superato le attese degli organizzatori: «Siamo felici della grande partecipazione, il paese ha mostrato ancora una volta una grande solidarietà», afferma Isetta Casula, responsabile dell’Auser.

«Quando abbiamo saputo della notizia dell’officina distrutta dall’incendio, siamo rimasti molto colpiti – dice Roberta Pani - poi siamo stati contattati dall'Auser, con la quale collaboriamo da vario tempo, non potevamo che essere felici di dare il nostro piccolo contributo per la realizzazione di questa serata di beneficenza. Abbiamo fatto una serata di Mr Quiz, in cui il pubblico poteva dare una piccola offerta libera, e devo dire che la partecipazione è stata notevole. Sappiamo che sarà una goccia ma comunque fatta davvero col cuore». (a. cu.)

