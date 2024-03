Una sera con Ruido Kasia a “Sala Prove” 

Alle 22 su Videolina ecco “Sala Prove”, il programma curato e condotto da Ruido, in onda ogni domenica su Radiolina alle 20. La protagonista di oggi è Kasia, nata a Cracovia nel 1979, vive in Italia dal 2000, in Sardegna dal 2013. Artigiana, cantante e autrice, intraprende il suo percorso con la curiosità della scoperta di se stessa. I suoi viaggi costruiscono una struttura dinamica della sua visione universale. Scrivere è da sempre il suo spazio sacro all’interno del quale porta alla luce le emozioni che prendono forma nelle parole e nella musica.