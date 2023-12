Una sera al luna park Premi per i giovani che donano il sangue 

Con una donazione di sangue si può vincere una delle 100 Golden card messe in palio dal parco divertimenti Wonderland. È l'iniziativa voluta dall'Avis regionale e da quella provinciale che ha come obiettivo avvicinare le fasce più giovani della popolazione. Tutti quelli che doneranno, nei centri di Cagliari e Medio Campidano durante il periodo festivo, avranno la possibilità di essere estratti e ottenere una carta individuale valida fino al 7 gennaio, che prevede un giro omaggio su tutte le giostre della struttura di via San Simone a Santa Gilla, nel centro commerciale I Fenicotteri, più un ingresso alla pista di pattinaggio. «Ringrazio I Fenicotteri e Wonderland per aver tenuto conto delle nostre necessità, che in Sardegna sono ancora più alte visto il numero di talassemici , oltre a interventi chirurgici e parti prematuri che hanno bisogno di sangue», ha detto Antioco Dessì, presidente dell'Avis Provinciale di Cagliari.

L'apertura

Il luna park Wonderland avrebbe dovuto aprire oggi, invece causa previsioni meteo avverse l'inaugurazione è spostata a domani alle 16,30, col taglio del nastro e la prima ora gratis per tutti (fino alle 17,30). All'apertura ci sarà la presidente della commissione alle Pari opportunità, Stefania Loi: «Ringrazio Wonderland per averci coinvolto, raccogliendo l'appello dell'Avis. La richiesta di sangue è in crescita e stimolare la popolazione con queste iniziative è più che lodevole», le sue parole. «L'idea è far avvicinare i più giovani all'Avis: chiunque sia sano e in salute è un potenziale donatore», ha aggiunto Rossella Duville, portavoce del parco divertimenti. «Ringraziamo Wonderland e Avis, nei nostri pensieri c'è sempre il benessere delle persone e lo dimostriamo con questa collaborazione», commenta Nadia Mombelli, rappresentante del centro commerciale I Fenicotteri.

La richiesta

L'iniziativa guarda ai giovani, ma la necessità di sangue è continua. I donatori Avis sono circa 40.000, con 55.536 donazioni nel 2022. «Puntiamo all'autosufficienza: basterebbe che quelle persone donassero due volte all'anno per soddisfare il fabbisogno», fa sapere Vincenzo Dore, presidente Avis Regionale Sardegna. Che segnala pure un problema: «Prima ai medici specializzandi che facevano attività nei centri di raccolta veniva dato un rimborso, cancellato da un decreto legge entrato in vigore a fine novembre. Chiediamo si trovi una soluzione: abbiamo bisogno del loro contributo, senza ce ne sono sempre meno».

