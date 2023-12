«Una sentenza ingiusta, Becciu è innocente»: la difesa presenta appello 

Roma. «Abbiamo presentato appello. Crediamo ancora nella giustizia e nell'accertamento della verità. L'innocenza del cardinale è emersa in modo chiaro e ci batteremo per farla riconoscere dalla Corte d'appello». È quanto dichiarano in una nota Maria Concetta Marzo e Fabio Viglione, legali del cardinale Angelo Becciu. «Il cardinale ha sempre servito la Chiesa e il Santo Padre con spirito di servizio e può andare a testa alta, forte della sua innocenza», proseguono gli avvocati. «L'appello del promotore di giustizia dimostra l'ostinazione e la chiusura in un teorema già mostrate fin dalle fasi delle indagini ma anche che la sentenza è riuscita nell'impresa di scontentare tutti, difese e accusa».

Non solo gli avvocati difensori di Becciu e degli altri nove imputati condannati, infatti, ma anche l'ufficio del Promotore di giustizia vaticano, guidato da Alessandro Diddi, ha fatto ricorso in appello dopo la decisione del Tribunale d'Oltretevere nell'ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e alla compravendita del Palazzo di Londra.

Il ricorso in secondo grado punta a rimettere in campo le richieste di condanna già avanzate nel primo. Sabato scorso, 16 dicembre, il Tribunale vaticano presieduto da Giuseppe Pignatone ha emesso nove condanne per complessivi 37 anni e un mese di reclusione - inclusa quella al cardinale Angelo Becciu, per duplice peculato e per truffa aggravata, a cinque anni e sei mesi - e un'assoluzione, quella di monsignor Mauro Carlino.

Quella del pg può dirsi comunque, al momento, una mossa più che altro tattica, diretta a tenere botta anche nel giudizio di secondo grado e a ribadire le proprie conclusioni e richieste. Naturalmente anche gli imputati, per opposte ragioni, hanno avanzato ricorso in appello. E questo in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, dato che la dichiarazione di impugnazione doveva essere presentata entro tre giorni dalla fine del processo.

