Una semifinale Sinner-Alcaraz a Indian Wells? 

Le aspettative sono alte, il sorteggio è impegnativo ma tutto sommato abbordabile. Tutto pronto a Indian Wells dove Jannik Sinner proverà a scalare il numero due della classifica Atp: il torneo californiano inizia stasera ma, grazie al ranking, il campione di Sesto Pusteria scenderà in campo soltanto a partire dal secondo turno, domani notte. Primo avversario il vincente tra l'australiano Thanasi Kokkinakis e l'americano Marcos Giron: sfidanti che potrebbero anche divenire insidiosi sulle superfici rapide, ma l'attenzione dei tifosi è già tutta sui turni successivi. Jannik si trova nella parte bassa del tabellone, quindi quella dove non c'è il numero 1 al mondo Novak Djokovic che quindi potrebbe eventualmente sfidare soltanto in finale.

Possibili incroci

Il cammino del campione azzurro verso la finale non è però così semplice e scontato: dopo il tedesco Struff, agli ottavi c'è l’incrocio col 21enne statunitense Ben Shelton che ha battuto Sinner lo scorso 10 ottobre a Shanghai. A seguire, poi, ai quarti il "barone rosso" potrebbe vedersela con uno tra Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas. Certo al momento Sinner appare come uno dei tennisti più in forma del circus ma non è mai semplice il confronto con giocatori che da anni stazionano nelle prime dieci posizioni dell'Atp. In semifinale ci sarebbe poi la sfida più attesa, quella tra i due "golden boy" del tennis mondiale, con Carlos Alcaraz, che a quel punto varrebbe automaticamente il numero 2 mondiale. Il torneo statunitense rappresenta anche l'occasione per rivedere in campo Rafa Nadal atteso dall’esperto canadese Milos Raonic (chi vince troverebbe Holger Rune).

Gli italiani

Tra gli altri azzurri, Matteo Arnaldi debutta col francese Lucas Van Assche per poi ritrovarsi eventualmente contro Carlos Alcaraz. Lorenzo Sonego affronterà subito Miomir Kecmanovic. Flavio Cobolli se la vedrà con lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Fabio Fognini, che ha ricevuto una wild card, sfiderà lo Bernabè Zapata Miralles. Lorenzo Musetti inizierà dal secondo turno ed esordirà contro con il vincente tra l'olandese Botic van de Zandschulp e il canadese Denis Shapovalov.

