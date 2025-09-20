VaiOnline
Comune
21 settembre 2025 alle 00:13

Una seduta sui massacri in Palestina 

Presidio per la Palestina lunedì pomeriggio davanti al Municipio in occasione del Consiglio comunale convocato su una mozione unitaria a sostegno del «riconoscimento del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese» e per «l’opposizione alle politiche belliciste e di riarmo». L’appuntamento è alle 15.30 su iniziativa degli attivisti riuniti nell’assemblea “contra a sa gherra”. In Consiglio ci sarà il dibattito sulla mozione firmata dai consiglieri Lisetta Bidoni e Mario Carcassi di “Progetto per Nuoro”, Angelo Coda di Sinistra futura e Piergiuseppe Cattide di Avs, tutti decisi a richiamare l’attenzione sulla terribile situazione nella striscia di Gaza e in Palestina. L’assemblea “contra sa gherra” chiede l’approvazione del testo con la condanna di Israele e fa appello ai cittadini perché partecipino al presidio esterno al Municipio che coincide con lo sciopero dell’Unione sindacale di base. In Consiglio anche la proposta presentata da Pd e Riformisti (prima firmataria Irene Melis) per dare la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice all’Onu, «quale riconoscimento per il suo straordinario impegno per la tutela dei diritti umani, per la rigorosa denuncia dei crimini esercitati contro il popolo palestinese, deprivato della libertà, della dignità e della vita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

