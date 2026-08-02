Una sedia Job per rendere più semplice l’accesso alle spiagge 

Spiagge di Castiadas più accessibili grazie a nuove passerelle (in fase di posizionamento) e a una sedia Job che è stata donata al Comune (una “JOBette”) per consentire ai bambini con disabilità motorie di vivere l’esperienza del bagno in mare in condizioni di sicurezza e inclusione.

La donazione rientra nel progetto “Spiagge per Tutti – Inclusione e Accessibilità a Misura di Bambino” promosso da Abbi Group insieme all’insegna Crai con la collaborazione di Simona Buono, da oltre quindici anni impegnata nelle attività di sicurezza, prevenzione e formazione salvavita.

Alla consegna erano presenti il sindaco Eugenio Murgioni, la vice sindaca Chantal Magro, il consigliere comunale Luciano Ghiani, la referente del progetto Simona Buono, la referente del marketing Abbi Group Francesca Ledda e Gian Gavino Perra, il titolare dei due punti vendita Crai di Sant’Elmo e San Pietro. La JOBette sarà posizionata alla Marina di San Pietro, dove il Comune di Castiadas sta completando la nuova passerella dedicata alle persone con disabilità.

«Rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso che abbiamo intrapreso per rendere le spiagge del territorio sempre più accessibili e prive di barriere», spiega Murgioni.

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