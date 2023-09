«Una sede permanente per le macchine rare raccolte da mio padre» 

Una sede permanente per le collezioni di Mariano Deidda sulla storia della stampa. L’appello giunge dalla figlia Margherita. Il padre, scomparso ad aprile dello scorso anno, in cinquant’anni di attività ha raccolto tutto il materiale di circa una sessantina di tipografi sardi per ricostruire la storia della stampa sarda.

Ricca collezione

Si tratta quindi di varie tipologie di macchinari e di materiale. Ha ricostruito in formato originale (e funzionanti) quattro torchi tipografici di quelli che usava Gutenberg, il tipografo tedesco al quale si deve l'inizio della tecnica della stampa moderna in Europa, e ha fatto mostre didattiche per far vedere agli studenti come si stampava in antichità con quei torchi e come lo si fa oggigiorno.

Il vincolo del Ministero

Una parte della sua collezione la presentò nel 2011 al Ministero dei Beni culturali, che l’ha vincolata e l’ha riconosciuta come “Bene unico in Italia”. «Quello fu un importante riconoscimento», dice la figlia: «Tutto ciò che ha raccolto in seguito è rimasto di sua proprietà, non l’ha voluto vincolare perché non ha mai ottenuto di avere una sede permanente, nonostante l’avesse chiesto più volte. Si tratta di materiali molto pesanti, anche tonnellate, impossibile da spostare continuamente. Ecco perché ci vuole un locale dove preservare tutto, che possa, perché no, diventare una sorta di museo della stampa in Sardegna, affinché tutti possano vedere questi materiali e macchinari. Vorremmo mantenere vivo questo patrimonio per non disperderlo. Lui non vorrebbe che il suo lavoro andasse dimenticato».

Mostre in tutta Italia

Mariano Deidda, cagliaritano classe 1955, ha fatto diverse mostre temporanee in tutta la Sardegna, compresa all’Università di Cagliari e una volta anche a Milano. Nella sua ultima esposizione ha portato la “Marinoni” (la rotativa più antica del mondo, che stampò la prima copia dell’Unione Sarda nel 1889, a una mostra nella parrocchia di San Tarcisio, a Is Corrias, Selargius. I macchinari ora si trovano un po’ a casa dei familiari e un’altra parte in un magazzino.

