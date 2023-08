Una sede per tre associazioni nell’ex circoscrizione comunale 

Tre associazioni prendono casa presso l’ex Circoscrizione di Serbariu in via Lubiana. Nella giornata di mercoledì i rappresentanti dei sodalizi che avevano partecipato al bando comunale pubblicato nel febbraio del 2021, dopo diversi impedimenti, hanno potuto finalmente firmare il contratto che mette a loro disposizione lo stabile, ormai in disuso da anni.

Da oggi il quartiere avrà, quindi, un punto di riferimento stabile che potrà fare da faro per attività sociali e culturali. Federica Ballocco presidente del “Il pane e le rose”, che da anni lavora nel sociale dichiara: «Ringraziamo l’amministrazione comunale e le associazioni che hanno fatto questo pezzo di strada con noi. Oggi la città e il quartiere avranno una casa in più. Siamo sin da subito aperti ad accogliere le proposte e le attività che ci verranno presentate». Per Alessio Gheza, presidente del “Vespa Club Carbonia”, la nuova soluzione «rappresenta l’occasione per poterci riunire e confrontarci per programmare gli eventi che daranno visibilità al territorio». Pietro Loddo presidente del “Group Vanguard” afferma: «Siamo soddisfatti di aver portato a compimento un percorso lungo e complicato. Finalmente è stato compreso quanto sia importante dare una dimora alle associazioni». Grande soddisfazione anche per l’assessora Giorgia Meli: «Proseguiamo nell’impegno nel sostenere le associazioni, ben convinti che la regolarizzazione dei rapporti serva per dare maggiore forza alle loro iniziative a beneficio di tutta la città».

RIPRODUZIONE RISERVATA