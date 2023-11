Una seconda vita per il mercato civico 

A Guspini sono iniziati i lavori di completamento di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell’ex mercato civico sotto la piazza XX Settembre. Progettazione, direzione e sicurezza sono affidati all’ingegner Mauro Fanari, responsabile dell’ufficio tecnico comunale, l’esecuzione alla ditta 2AC Costruzioni di Decimomannu, con un importo di contratto, compreso gli oneri per la sicurezza, di 99.301 euro. Il rifacimento della guaina d’impermeabilizzazione dei locali e la nuova pavimentazione della piazza sono previsti entro quaranta giorni.

Il restauro della vecchia sede del mercato popolare, risalente agli anni ’50, è stata avviata dal Comune per poter liberare i locali che attualmente lo ospitano, in via Parrocchia, e farne il centro culturale polivalente della biblioteca.

Anziani e punti vendita

Fra la cittadinanza la ristrutturazione del vecchio mercato ha riscontrato gradimento: l’edificio è a piano terra, con un’area di parcheggio nelle immediate vicinanze. Il piano del Comune è stato pensato per offrire un servizio di alta qualità, adatto alle esigenze di persone che vogliono fare la spesa non solo nei centri della grande distribuzione ma anche da piccoli esercenti. Molte famiglie, molti anziani desiderano mantenere le proprie abitudini e continuare a servirsi nei negozi “sotto casa”.

«Riutilizzare il vecchio mercato – commenta Ennio Sanna, residente e frequentatore della piazza – è una buona idea: si potrà lasciare l’auto nelle vicinanze e le persone anziane potranno recarsi a fare la spesa con la minima fatica. Fare servizi in funzione di una popolazione sempre più vecchia è importante: talvolta anche un semplice gradino diventa una barriera. Speriamo che questa iniziativa riesca ad aiutare i piccoli commercianti, soprattutto in questo periodo particolarmente difficile».

«Sono previsti almeno tre stalli per la vendita, con possibilità di altri eventuali box aggiuntivi», sottolinea Marcello Serru, vicesindaco. La partecipazione di tanti produttori è legata in gran parte dai costi di utilizzo dei box per esporre e vendere i prodotti. Il futuro del mercato di piazza XX Settembre dipende da questo tema, che negli ultimi anni è stato oggetto di vari incontri fra amministratori e esercenti. Alcune perplessità emerse vertono sulla possibilità del mercato di riprendere un ruolo centrale all’interno di una politica pubblica alimentare e di commercio.

La filiera corta

I piccoli produttori di ortaggi chiedono se il mercato può diventare punto di vendita di una filiera corta. Altri chiedono un punto di vendita preferenziale nel mercato per i prodotti delle terre pubbliche gestite da cooperative di giovani agricoltori. L’assessora Stefania Atzei evidenzia i limiti imposti dalle normative: «La vendita nel mercato è disciplinata da un regolamento comunale commercio su aree coperte su cui siamo spesso intervenuti, modificando anche le tipologie merceologiche. Il regolamento segue e richiama le direttive della legge regionale numero 5 del 2006. Al momento il nostro regolamento prevede due posteggi per produttori agricoli (frutta e verdura) e ne risulta libero uno solo. Quando il mercato verrà trasferito – promette – proporremo un nuovo bando per tutte le tipologie mancanti e i giovani agricoltori che vorranno vendere il loro prodotto all'interno del mercato potranno proporsi: saremo ben lieti di ospitarli».

Ricordi d’epoca

Intanto il riutilizzo del vecchio mercato ha fatto riaffiorare tanti ricordi fra i pensionati che giornalmente si ritrovano nella piazza: molti rammentano in particolare i pescivendoli e le pescivendole che reclamizzavamo i pesci provenienti da Marceddì e Sant’Antioco: “Du potu friscu friscu” era il grido di richiamo di una nota pescivendola per attirare i clienti. Il servizio di pubblicità pubblica veniva fatto dal signor Pudda con gli altoparlanti a tromba.

