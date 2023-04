Una seconda vita per il buonissimo Casper 

È stato salvato da una situazione estrema: Casper (foto in basso a destra) viveva a ridosso di un dirupo, in un’area abitata da topi e senza le giuste cure. Ora ha terminato la profilassi sanitaria che gli ha consentito di rimettersi nel migliore dei modi ed è pronto per essere adottato. Ha un carattere buono e va d’accordo con tutti. Per avere informazioni contatti Whatsapp al numero 3711551150.

Anche Ciccio (nella foto in alto a sinistra) ha bisogno di un’adozione urgente: ha vissuto da randagio per i primi anni di vita e ne ha trascorso già due in un rifugio. È un cane ancora giovane (dovrebbe avere circa 5 anni) nato da un incrocio con un pastore tedesco e ha un carattere dolcissimo. Va d’accordo con le femmine, mentre con i cani maschi ha bisogno di un po’ di tempo per acquisire fiducia. Informazioni al numero 3299556708.

Nella foto accanto (in alto a destra) ci sono tre cucciole di nome Ginetta, Paoletta e Rosetta. Vivono nella provincia di Cagliari e per adottarle si può chiamare il 3486995817.

Infine c’è Rocky, uno splendido cucciolo (in basso a sinistra) molto buono e affettuoso. Vive in un canile a Capoterra e per conoscerlo si può telefonare o scrivere al numero 3478121550.

Canili e rifugi