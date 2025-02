Una seconda giovinezza per gli anziani 

Magari all’Inps sempre in bancarotta non piacerà, ma in Sardegna abbiamo un record che condividiamo col solo Giappone: un’aspettativa di vita di 83 anni e mezzo. Ma c’è un problema: i giovani che mancano all’appello, un po’ perché non sono stati “fatti” (quindi, per il decremento demografico), ma anche perché quelli che ci sono spesso emigrano nella Penisola e in tutto il mondo. E chi resta è attempato, quindi innalza costantemente l’età media della popolazione. Ci vorrebbe un piano, davanti a un’emergenza continua come questa, e infatti c’è: è quello della Città metropolitana - condiviso quindi da diciassette Comuni - per l’invecchiamento attivo, per aiutare chi di anni ha il privilegio di fare collezione ma non può essere lasciato solo. E spesso lo è.

Rimanere “accesi”

Invecchiare bene, dunque invecchiare rimanendo attivi. Ieri al T-Hotel è stato presentato il Piano con le misure per fronteggiare l’emergenza demografica che continua ad aggravarsi. E all’Inps, notoriamente, questa poca propensione a fare figli piace ancor meno dell’aumento dell’aspettativa di vita. «Il piano», spiega il sindaco della Città metropolitana (oltre che di Cagliari) Massimo Zedda, «si articola in una serie di azioni dal tempo libero alla salute, allo sport, all’attività di aiuto per una popolazione che ha difficoltà nell’utilizzare gli strumenti informatici e quindi nello sbrigare le pratiche quotidiane». Così Zedda ha introdotto i lavori coordinati da Paolo Mereu, dirigente del settore Pianificazione e sviluppo locale, e Isabella Ligia, responsabile del servizio Pianificazione. «L’aspettativa di vita da record, pari a 83 anni e mezzo», sottolinea ancora il sindaco metropolitano, «è dovuta al miglioramento dei servizi sanitari, nonostante le difficoltà che abbiamo ereditato dal passato, ma impone anche una riflessione sulle politiche di inclusione: sono tanti gli anziani soli che dobbiamo coinvolgere nelle loro vite quotidiane».

Varie direttrici

A spiegare le principali linee d’intervento del Piano per l’invecchiamento attivo è stata Isabella Ligia, responsabile del servizio Pianificazione della Città metropolitana: «Sono molto trasversali», premette, «e partono dal rafforzamento delle capacità e degli aspetti psicologici della popolazione anziana». Poi c’è il problema delle città, che nell’Area metropolitana sono diciassette, per orientarle verso l’accessibilità nell’utilizzo da parte delle fasce più vulnerabili. C’è anche il tema della cosiddetta “intergenerazionalità”: «Il piano vuole promuovere laboratori in cui le arti e i saperi sono tramandati da una generazione all’altra», riassume Ligia. L’ideale sarebbe un “dare” degli anziani (ai giovani) su queste abilità, ricambiato dalle conoscenze digitali offerte dai giovani.

I “vecchi” imparano

Il segreto, dunque, è nell’apprendimento continuo, anche da parte della popolazione più anziana: perché tiene la mente sveglia e reattiva. «Ci sono piattaforme come quella dell’Unesco», ricorda Ligia, «che aiutano a ottenere questo risultato in tutte le fasce della vita». Completano il quadro le aree di ristoro e di comunità da creare nella Città metropolitana.

